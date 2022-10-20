Бухарест, 20 октября, 2022, 13:36 — ИА Регнум. На сегодняшний день общий объём имеющихся в подземных хранилищах Румынии запасов природного газа составляет 93%, что позволяет говорить о полной готовности страны к зимнему отопительному сезону 2022-го- 2023-го годов. Об этом 20 октября со ссылкой на заявление министра энергетики Румынии Вирджила Попеску сообщает бухарестская информационная служба News. ro.

Дарья Антонова ИА REGNUM Природный газ

По словам Попеску, в течение ближайшего месяца румынские подземные газовые хранилища будут заполнены на 97%.

«Это позволит нам пережить даже самую суровую зиму, не прибегая к практике повышения повышения тарифов на тепло», — резюмировал, в частности, министр.

Согласно официальной информации, сейчас в румынских ПГХ находится около 6,5 млрд кубометров газа. В то же время представители региональных властей настоятельно рекомендуют населению переходить на альтернативные источники обогрева квартир и частных домов.