Тирасполь, , 13:36 — REGNUM Глава Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский сохранил высокий «жёлтый» уровень террористической опасности. Соответствующий указ был обнародован 20 октября.

Бендерская крепость © ИА «Новости Приднестровья»

«Продлить на всей территории Приднестровской Молдавской Республики срок действия высокого «жёлтого» уровня террористической опасности на 15 суток», — говорится в документе.

Действие «жёлтого» уровня опасности продлится до 5 ноября.

Напомним, 26 апреля в Приднестровье после серии терактов, следы которых ведут на территорию б. УССР и в Молдавию, ввели «красный код» террористической опасности. Из-за этого были отменены основные торжества на 9 Мая. На «жёлтый» его сменили 25 мая и с тех пор продлевают, что вызывает недовольство властей Молдавии.

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