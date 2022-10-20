Тирасполь, 20 октября, 2022, 13:36 — ИА Регнум. Глава Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский сохранил высокий «жёлтый» уровень террористической опасности. Соответствующий указ был обнародован 20 октября.

ИА «Новости Приднестровья» Бендерская крепость

«Продлить на всей территории Приднестровской Молдавской Республики срок действия высокого «жёлтого» уровня террористической опасности на 15 суток», — говорится в документе.

Действие «жёлтого» уровня опасности продлится до 5 ноября.

Напомним, 26 апреля в Приднестровье после серии терактов, следы которых ведут на территорию б. УССР и в Молдавию, ввели «красный код» террористической опасности. Из-за этого были отменены основные торжества на 9 Мая. На «жёлтый» его сменили 25 мая и с тех пор продлевают, что вызывает недовольство властей Молдавии.