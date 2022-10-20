Москва, , 13:36 — REGNUM Комитет Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры готов взаимодействовать с любым федеральным органом власти, которому будут вверены полномочия упраздненного Ростуризма. Как передает корреспондент ИА REGNUM 20 октября, об этом заявил глава комитета Сангаджи Тарбаев («Новые люди»).

Сангаджи Тарбаев Дарья Антонова, ИА REGNUM

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ об упразднении Ростуризма. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 20 октября утвердил изменения в структуре Минэкономразвития РФ. Причиной изменений стала передача ведомству функций Ростуризма. В связи с этим в МЭР появится новый заместитель министра, который займётся вопросами развития отрасли.

«Это решение касается исполнительно ветви власти и никаким образом не влияет на нашу законотворческую работу ни в рамках комитета по туризму, ни внутри фракции «Новые люди». Наша задача как законодателей — разумно и своевременно формулировать правила игры, а исполнительная власть эти правила реализует», — сказал Тарбаев.

По его словам, меняется управленческая модель, но цели и задачи по развитию туристической отрасли остаются.

«Вероятно, на данном этапе эта модель оптимальна и более эффективна. Мы в свою очередь готовы взаимодействовать с любым федеральным органом власти, которому будут вверены соответствующие полномочия», — заключил Тарбаев.

Читайте ранее в этом сюжете: Мишустин утвердил изменения в структуре Минэкономразвития РФ