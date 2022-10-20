Луганск, 20 октября 2022, 13:35 — REGNUM Вблизи города Горского в Луганской Народной Республике обнаружен схрон с оружием и боеприпасами иностранного производства, предназначенный для деятельности диверсионно-разведывательных групп ВСУ. Об этом 20 октября в Министерстве госбезопасности ЛНР.
Отмечается, что способ закладки тайника и его наполнение свидетельствует о том, что схрон, оборудованный на бывших позициях ВСУ в Попаснянском районе, предназначался для обеспечения деятельности диверсионно-разведывательных групп противника.