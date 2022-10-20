Луганск, 20 октября, 2022, 13:35 — ИА Регнум. Вблизи города Горского в Луганской Народной Республике обнаружен схрон с оружием и боеприпасами иностранного производства, предназначенный для деятельности диверсионно-разведывательных групп ВСУ. Об этом 20 октября в Министерстве госбезопасности ЛНР.

УФСБ Схрон был замаскирован ветками

«В тайнике обнаружены автоматы Калашникова АК-74, противотанковый гранатомет РПГ-76 польского производства, мины ОЗМ-72, ручные гранаты РГД-5 и РКГ-3, патроны, взрыватели, взрывчатые вещества общим весом 500 граммов», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что способ закладки тайника и его наполнение свидетельствует о том, что схрон, оборудованный на бывших позициях ВСУ в Попаснянском районе, предназначался для обеспечения деятельности диверсионно-разведывательных групп противника.