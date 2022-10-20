Бугуруслан, Оренбургская область, , 13:35 — REGNUM В Оренбургской области бугурусланское предприятие шьёт для мобилизованных оренбуржцев спальные мешки. Первая партия отправлена в Тоцкую учебную часть, сообщили 20 октября в администрации Орска.

Отправка спальных мешков мобилизованным администрация Орска

«Первая партия спальников из Бугуруслана направлена для мобилизованных к месту боевого слаживания. Мешки сделаны на предприятии ООО «Чемпион». Они рассчитаны на температуру до — 25 °C», — отметили в мэрии.

Для того, чтобы в срок сшить спальники, руководителю предприятия пришлось расширять штат сотрудников. На сегодня пошито и уже отправлено мобилизованным резервистам 286 спальных мешков. Оренбуржцы приступили к производству очередной партии.

По словам чиновников, многие организации в Оренбургской области откладывают коммерческие заказы и помогают обеспечивать мобилизованных земляков необходимыми вещами.