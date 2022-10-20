Чита, , 13:35 — REGNUM В соответствии с данными правовой статистики, на территории Забайкальского края за 9 месяцев 2022 года зарегистрировано 16 210 преступлений, что на 2,1% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года (16 557), сообщает 20 октября телеграм-канал прокуратуры региона.

Преступность

При этом тенденция к снижению числа зарегистрированных преступлений наблюдается также в целом по России (-1,6%), равно как и по Дальневосточному федеральному округу (-4,1%).

В Забайкалье наибольшее число преступлений зарегистрировано в Центральном (3311), Ингодинском (1230), Черновском (1223) районах г. Читы, а также в Читинском районе (1175). Наименьшее количество преступлений поставлено на учет в Калганском (79) и Шелопугинском (74) районах края.

Как сообщало ИА REGNUM, за 9 месяцев 2022 года в Забайкалье было выявлено 8129 совершивших преступления лиц, что на 2,5% меньше аналогичного показателя прошлого года (8339).

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