Донецк, , 13:34 — REGNUM За прошедшие 24 часа киевские боевики в ходе военных действий на территории Донецкой Народной Республики (ДНР) потеряли убитыми до 50 человека личного состава. Об этом 20 октября сообщает Народная милиция (НМ) ДНР в своём телеграм-канале.

ДНР Иван Шилов © ИА REGNUM

Кроме того, за сутки союзные войска уничтожили два танка, две зенитные установки «ЗУ-23-2», семь единиц бронированной и автомобильной техники, три БПЛА противника.

Напомним, что за прошедшие сутки на территории ЛНР противник потерял убитыми до 50 человек личного состава.