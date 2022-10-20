Москва, , 13:32 — REGNUM Пакет законопроектов о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений и педофилии будут внесены в Госдуму 20 октября, сообщил один из авторов инициатив депутат Госдумы Александр Хинштейн («Единая Россия»).

Александр Хинштейн Duma.gov.ru

«Сегодня вносим в Госдуму ранее анонсированные законопроекты о борьбе с ЛГБТ-пропагандой», — отметил Хинштейн в телеграм-канале.

Соавторами инициатив выступили 390 депутатов, включая всех руководителей фракций и вице-спикеров, добавил парламентарий, указав на то, что первым свою подпись поставил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в Госдуме состоялись парламентские слушания по вопросу запрета ЛГБТ-пропаганды, а также информации о смене пола.

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