Санкт-Петербург, , 13:41 — REGNUM В Петербурге потратят почти миллиард рублей на закупку куриных эмбрионов для производства моновакцин для профилактики гриппа. Соответствующий лот появился на сайте госзакупок.

Яйца Анна Рыжкова © ИА REGNUM

Заказчиком закупки является ФГУП «Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт вакцин и сывороток и предприятие по производству бактерийных препаратов» Федерального медико-биологического агентства» (ФГУП СПбНИИВС ФМБА России). На приобретение эмбрионов предприятие потратит 997 млн рублей.

Согласно содержанию документов закупки, куриные эмбрионы будут использованы для культивирования вируса гриппа различных штаммов с целью производства вакцин для профилактики гриппа. Всего ФМБА получит от исполнителя закупки 36,7 тыс. яиц.

Заявки на участие в конкурсе будут принимать до 31 октября 2022 года, в тот же день определится подрядчик.

Отметим, что ФМБА активно занимается разработкой вакцин. Ранее специалисты запустили производство препарата от коронавируса «Конвасэл».

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