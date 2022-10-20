Санкт-Петербург, 20 октября, 2022, 13:41 — ИА Регнум. В Петербурге потратят почти миллиард рублей на закупку куриных эмбрионов для производства моновакцин для профилактики гриппа. Соответствующий лот появился на сайте госзакупок.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Яйца

Заказчиком закупки является ФГУП «Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт вакцин и сывороток и предприятие по производству бактерийных препаратов» Федерального медико-биологического агентства» (ФГУП СПбНИИВС ФМБА России). На приобретение эмбрионов предприятие потратит 997 млн рублей.

Согласно содержанию документов закупки, куриные эмбрионы будут использованы для культивирования вируса гриппа различных штаммов с целью производства вакцин для профилактики гриппа. Всего ФМБА получит от исполнителя закупки 36,7 тыс. яиц.

Заявки на участие в конкурсе будут принимать до 31 октября 2022 года, в тот же день определится подрядчик.

Отметим, что ФМБА активно занимается разработкой вакцин. Ранее специалисты запустили производство препарата от коронавируса «Конвасэл».