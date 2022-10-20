Для выпуска вакцин от гриппа в Петербурге закупят эмбрионы на 1 млрд рублей
Санкт-Петербург, 20 октября, 2022, 13:41 — ИА Регнум. В Петербурге потратят почти миллиард рублей на закупку куриных эмбрионов для производства моновакцин для профилактики гриппа. Соответствующий лот появился на сайте госзакупок.
Заказчиком закупки является ФГУП «Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт вакцин и сывороток и предприятие по производству бактерийных препаратов» Федерального медико-биологического агентства» (ФГУП СПбНИИВС ФМБА России). На приобретение эмбрионов предприятие потратит 997 млн рублей.
Согласно содержанию документов закупки, куриные эмбрионы будут использованы для культивирования вируса гриппа различных штаммов с целью производства вакцин для профилактики гриппа. Всего ФМБА получит от исполнителя закупки 36,7 тыс. яиц.
Заявки на участие в конкурсе будут принимать до 31 октября 2022 года, в тот же день определится подрядчик.
Отметим, что ФМБА активно занимается разработкой вакцин. Ранее специалисты запустили производство препарата от коронавируса «Конвасэл».