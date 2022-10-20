Екатеринбург, , 13:39 — REGNUM В Екатеринбурге организована проверка по факту избиения 16-летнего подростка мигрантами. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе СКР по Свердловской области.

Мигранты Александр Горбаруков © ИА REGNUM

В ходе проверки силовики выяснят все обстоятельства произошедшего. Допрашиваются очевидцы и участники происшествия.

Ранее СМИ информировали о том, что уроженец Таджикистана якобы домогался 15-летнюю свердловчанку. Увидев переписку, старший брат девочки-подростка отправился на встречу с обидчиком. Однако тот пришёл не один, а с друзьями. Разговор перерос в драку, уральца жестоко избили.