Екатеринбург, 20 октября, 2022, 13:39 — ИА Регнум. В Екатеринбурге организована проверка по факту избиения 16-летнего подростка мигрантами. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе СКР по Свердловской области.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты

В ходе проверки силовики выяснят все обстоятельства произошедшего. Допрашиваются очевидцы и участники происшествия.

Ранее СМИ информировали о том, что уроженец Таджикистана якобы домогался 15-летнюю свердловчанку. Увидев переписку, старший брат девочки-подростка отправился на встречу с обидчиком. Однако тот пришёл не один, а с друзьями. Разговор перерос в драку, уральца жестоко избили.