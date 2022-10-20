Салехард, 20 октября, 2022, 16:10 — ИА Регнум. На территории Ямала в Сабетте совместно с МЧС России и «Новатэком» создаётся комплексный спасательный центр. К декабрю 2024 года центр должен начать работу. Об этом сегодня, 20 октября, в своём Telegram-канале написал глава региона Дмитрий Артюхов.

Пресс-служба губернатора ЯНАО Дмитрий Артюхов и Александр Куренков осматривают Сабетту

«В центре будет новейшая техника, способная работать в условиях Арктики, авиационное звено, непрерывное дежурство отряда спасателей. Уже есть база: развитый вахтовый посёлок и аэропорт. Сможем мгновенно реагировать на любые угрозы и аварии не только в Сабетте, но и на сотни километров вокруг, проводить спасательные операции на ледоколах, следующих по Севморпути. К декабрю 2024 года центр должен начать работу», — написал Артюхов.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что на Ямале в вахтовом посёлке Сабетта реализуется ряд важных арктических проектов и существует необходимость создания специального аварийно-спасательного центра. Создание новой структуры обсудили 19 октября губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов и глава МЧС РоссииАлександр Куренков.

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