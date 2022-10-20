Лос-Анджелес, США, , 13:28 — REGNUM Уолтер Хамада, около 15 лет проработавший в киностудии DC, покинул компанию. Об этом 19 октября сообщает портал A. V. Club.

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Хамада занимал должность директора компании с января 2018 года, в 2021-м контракт с ним был продлён до 2023-го. Как отмечают инсайдеры, руководство Warner Bros. Discovery попросило его уйти раньше срока.

Напомним, многие поклонники кинокомиксов сравнивали Уолтера Хамаду с главой Marvel Кевином Файги. Представители фанатского сообщества часто критиковали продюсера за принимаемые им решения, обвиняя Хамаду в провалах DC.