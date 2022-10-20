Москва, 20 октября, 2022, 13:26 — ИА Регнум. Несмотря на трудности, Россия развивается, заявил 20 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

По его словам, страна развивается, несмотря на тяжёлое время, и будет развиваться дальше.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин рассказал о смене географии российского экспорта. Снижение оборотов с недружественными странами компенсирует активизация торговли с остальными партнёрами.