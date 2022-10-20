Луганск, 20 октября, 2022, 13:25 — ИА Регнум. После введения военного положения на территории Луганской Народной Республики (ЛНР) никаких изменений для граждан не произошло. Об этом 20 октября заявил врио главы региона Леонид Пасечник, опровергнув сообщения об ограничения для населения после указа президента России Владимира Путина.

Официальный сайт главы ЛНР Леонид Пасечник

«Луганщина восемь лет живёт в условиях военного положения и сегодняшний указ направлен на его оформление в рамках российского законодательства», — пояснил в беседе с РИА Новости Пасечник.

Он также подчеркнул, что никаких нововведений и последствий для гражданского населения, «как это преподносят вражеские СМИ, не последует».

По словам врио главы ЛНР, указ принят исключительно с целью продолжать проводимые ранее мероприятия по охране объектов инфраструктуры, защите людей и мобилизации экономики, чтобы обеспечить безопасность жителей республики «от агрессии киевского режима и обеспечить крепкий тыл фронту».

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Как сообщало ИА REGNUM, 19 октября президент России Владимир Путин подписал указ о ведении с 20 октября военного положения в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. В тот же день документ был одобрен Госдумой и утверждён Советом Федерации.

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