Москва, , 13:25 — REGNUM Актриса Анна Большова, являющаяся заслуженной артисткой России, насмерть сбила в Калужской области женщину. Об этом 20 октября сообщает телеканал Рен-ТВ со ссылкой на источник.

Анна Большова в роли Раневской Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

По словам последнего, в ночь на 14 октября 46-летняя актриса на своём автомобиле Audi Q3 сбила женщину, а затем сама позвонила в полицию и вызвала скорую, однако сбитая женщина скончалась до приезда врачей.

Также указывается, что, по информации телеграм-канала Baza, согласно предварительным данным, актриса была в машине одна и не была пьяна.

Отметим, Анна Большова стала известной после исполнения роли Кончиты в телепостановке «Юнона и Авось» с Николаем Караченцовым в 2000-х.