Москва, , 13:25 — REGNUM Комитет Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры предложит во втором чтении проекта федерального бюджета на 2023–2025 годы вернуть программу туристического кешбэка на детский отдых, об этом корреспонденту ИА REGNUM 20 октября заявил глава комитета Сангаджи Тарбаев («Новые люди»).

Сангаджи Тарбаев duma. gov.ru

Напомним, ранее в своем заключении на проект главного финансового документа страны комитет обратил внимание на то, что программа туристического кешбэка способствовала поступлению дополнительных налоговых и неналоговых платежей в бюджеты бюджетной системы России.

«Вне зависимости от произошедших изменений комитет по туризму будет предлагать вернуть программу туристического кешбэка на детский отдых. Готовим поправки ко второму чтению проекта федерального бюджета», — сказал депутат.

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