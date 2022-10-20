Омск, , 13:25 — REGNUM Швейную мастерскую для помощи защитникам Донбасса оборудовали в Омском государственном педагогическом университете (ОмГПУ). Об этом ИА REGNUM сообщили 20 октября в пресс-службе вуза.

В ОмГПУ оборудовали швейную мастерскую для помощи защитникам Донбасса Пресс-служба ОмГПУ

Университет продолжает помогать защитникам Донбасса. На прошлой неделе студенты передали более 40 кг медикаментов в рамках всероссийского проекта «Всё для Победы». Теперь они шьют носилки для бойцов на передовой.

Идея помочь военнослужащим возникла у студентки филологического факультета Антонины Кот. Университет поддержал инициативу и оборудовал небольшую швейную мастерскую. Для студентов закупили две промышленные швейные машинки, оверлок, 30 метров специальной плотной ткани, нитки и все необходимые инструменты.

По словам Антонины Кот, она приняла решение обучить неравнодушных студентов технологии пошива носилок, чтобы помочь нашим военнослужащим. Первую партию носилок сшили 18 октября.

«Когда мы закончим работу, сразу отправим изделия в пункты временного размещения мобилизованных», — отметила студентка.

Напомним, проект «Всё для Победы», стартовавший в начале июня, призван поддержать бойцов и мирных жителей Донбасса.

Как сообщало ИА REGNUM, в Омской области мобилизованным выделят по 100 тысяч рублей. Власти региона и волонтёры также обещают оказать всю необходимую помощь и поддержку семьям мобилизованных граждан.

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