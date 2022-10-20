Чебоксары, , 13:24 — REGNUM В Чувашии создан оперативный штаб и сформирован его состав. Соответствующее распоряжение подписал 20 октября глава Чувашии Олег Николаев, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Глава Чувашии Олег Николаев Cap.ru

Оперативный штаб создан в рамках исполнения президентского указа от 19 октября. За организационно-техническое обеспечение оперштаба будет отвечать ГКЧС.

Также утверждён состав членов оперативного штаба, в который включены 20 человек. Руководить оперштабом будет глава Чувашии Олег Николаев. Также в него включены руководитель администрации главы региона, председатель ГКЧС и восемь министров, в том числе все пять вице-премьеров: министры финансов, здравоохранения, сельского хозяйства, строительства, экономики, промышленности, транспорта и цифрового развития. Кроме того, в оперштабе будут работать.

По согласованию в оперштабе будут работать главный федеральный инспектор по Чувашии, прокурор республики, военный комиссар, министр внутренних дел по Чувашии, начальники управления ФСБ, МЧС и Росгвардии, мэры Чебоксар и Новочебоксарска.

В администрации главы Чувашии отмечают, что оперштаб будет координировать действия органов власти.

«Мы должны оперативно реагировать на складывающуюся оперативную ситуацию, на инциденты таким образом, чтобы соблюсти все интересы государства и решать все возникающие задачи должным образом», — сказал глава республики Олег Николаев.

Также в Чувашии вводится уровень базовой готовности, в рамках которого могут приниматься решения о проведении мероприятий по защите населения и территорий от ЧС, а также по удовлетворению потребностей Вооружённых сил России, воинских формирований и нужд населения. Предусматривается усиление охраны общественного порядка и военных, важных государственных и специальных объектов, в том числе обеспечивающих жизнедеятельность населения (работа транспорта, коммуникаций и связи, объектов энергетики). Также возможно введение особого режима работы таких объектов.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 октября президент Владимир Путина подписал указы «О мерах, осуществляемых в субъектах Российской Федерации в связи с Указом Президента Российской Федерации от 19 октября 2022 г. № 756». О них он объявил на прошедшем сегодня заседании Совбеза. Согласно документам, на территории всех регионов Поволжья действует режим базовой готовности.