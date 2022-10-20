Махачкала, , 13:23 — REGNUM Глава Дагестана Сергей Меликов подписал указ о создании оперативного штаба, который будет координировать деятельность органов власти и правопорядка в условиях введенного режима базовой готовности.

Сергей Меликов Rosgvard.ru

Как отметил руководитель региона, введенный согласно указу президента РФ Владимира Путина на территории Дагестана, как и в большинстве субъектов России, режим базовой готовности не нарушит жизнь дагестанцев. Его введение предполагает повышение ответственности органов власти по усилению охраны общественного порядка, усилению антитеррористической защищенности объектов и производству продукции, необходимой для нужд ВС РФ.

В созданный в Дагестане оперативный штаб вошли представители Минобороны РФ, руководство региональных управлений МВД, МЧС, ФСБ, Росгвардии, представители органов власти и совета безопасности республики. Руководство штабом Меликов взял на себя.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 октября Владимир Путин ввел военное положение в Луганской и Донецкой Народных Республиках, Херсонской и Запорожской областях. В приграничных регионах России вводится «средний уровень реагирования», в регионах ЦФО и ЮФО — уровень повышенной готовности, в остальных — базовой.

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