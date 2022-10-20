Степанакерт, , 13:24 — REGNUM Последние события на азербайджано-армянской границе свидетельствуют о том, что Баку идёт на эскалацию конфликта с Ереваном. Об этом 20 октября заявил в соцсети Twitter госминистр Нагорного Карабаха Артак Бегларян.

Нагорный Карабах Иван Шилов © ИА REGNUM

Он прокомментировал последнее заявление минобороны Армении об обстрелах на границе. По данным армянской стороны прошлой ночью вооружённые силы Азербайджана использовали не только стрелковое оружие, но и миномёты.

«Азербайджан расширил масштаб нарушений режима прекращения огня против вооружённых сил Армении, применив на этот раз и миномёты. Это означает, что Баку идет на постепенное обострение ситуации и на провокации», — написал Бегларян.

По его мнению, Азербайджан ведёт такую политику, пользуясь «безнаказанностью».

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