Степанакерт, 20 октября, 2022, 13:24 — ИА Регнум. Последние события на азербайджано-армянской границе свидетельствуют о том, что Баку идёт на эскалацию конфликта с Ереваном. Об этом 20 октября заявил в соцсети Twitter госминистр Нагорного Карабаха Артак Бегларян.

Иван Шилов ИА REGNUM Нагорный Карабах

Он прокомментировал последнее заявление минобороны Армении об обстрелах на границе. По данным армянской стороны прошлой ночью вооружённые силы Азербайджана использовали не только стрелковое оружие, но и миномёты.

«Азербайджан расширил масштаб нарушений режима прекращения огня против вооружённых сил Армении, применив на этот раз и миномёты. Это означает, что Баку идет на постепенное обострение ситуации и на провокации», — написал Бегларян.

По его мнению, Азербайджан ведёт такую политику, пользуясь «безнаказанностью».