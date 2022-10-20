Санкт-Петербург, 20 октября, 2022, 13:30 — ИА Регнум. Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали нетрезвого мужчину с предметом, похожим на автомат, который ходил возле школы в Калининском районе Санкт-Петербурга, сообщили 20 октября в пресс-службе ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

t. me/rosgvard78 Хулиган с автоматом

51-летний мужчина с автоматом в руках прогуливался около школы №88 на проспекте Науки, д. 33/3, в Калининском районе Санкт-Петербурга и привлек внимание охраны. На поступивший сигнал «тревожной кнопки» на место прибыли сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии и задержали подозрительного мужчину, находившегося в состоянии опьянения.

«По предварительной информации, автомат является охолощённым», — отметили в ведомстве.

Задержанный доставлен в отдел полиции.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 12 октября подозрительного мужчину заметили сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии у дома 56 по улице Черняховского в центре Петербурга. Мужчина в бронежилете, разгрузке и с автоматом в руках был задержан и доставлен в отдел полиции. Выяснилось, что у 39-летнего мужчины с собой был макет автомата «АК-74у» для игры в страйкбол.