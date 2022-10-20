20 октября 2022 | Время чтения 2 мин

Ростуризм в нынешних обстоятельств не нужен, поэтому его и упразднили. Мнения.

Светлана Шаповалова, , 17:39 — REGNUM Известие об упразднении Ростуризма не слишком опечалило пользователей соцсетей. Люди считают, что Минэкономразвития лучше справится с его функциями.

Чиновник Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Туризм не может быть независимым ведомством, есть возможность развивать эту сферу намного быстрее», — считает Эвелина Балашова.

«Ростуризм не помогал, а тормозил развитие туризма в России, так получается? А может, тогда надо виновных в этом наказать? Когда в публичном доме падают доходы, то не кровати переставляют, а девочек меняют», — отметил в телеграм-чате ИА REGNUM Николай Сазонов.

«А что теперь с Зариночкой будет? Она же умница, красавица», — интересуется судьбой главы Ростуризма Зарины Догузовой Александр.

«Сначала Роснано и Чубайс, теперь вот это? Я правильно понимаю?» — спрашивает Максим.

«Предлагаю полномочия Ростуризма передать Минобороны: у них это здорово получается», — пошутил Андрей И.

«Мишустин — красавчик, порядок постепенно везде наводит», — отметила Ольга.

«Очень хорошо, что наконец уже конкретно и по-серьёзному займутся развитием российской туристической инфраструктуры. В России и сейчас уже есть много положительных сдвигов в этой сфере, но нужно сделать намного больше», — считает Людмила.

«Ростуризм мелковат, он не влиял на стратегическое развитие туротрасли путем строительства новых курортов в России и тому подобное, а лишь перенаправлял потоки туристов и информировал их о сложностях в той или иной стране. Решение правильное», — считает Светлана.

«Ага, не Ростуризм, а сплошной обман: на сумму кешбэка санатории тупо поднимают цену, в итоге люди платят дороже, чем могли бы», — поделилась Марина.

Гостиница Денис Абрамов © ИА REGNUM

«Как бывший работник туризма могу сказать, что толку от них не было. Одна болтовня. Единственное, что они делали, это помогали туристам, застрявшим за границей из-за непредвиденных обстоятельств (цунами, землетрясение и т.д.). Ну ещё из хорошего была акция с кешбэком для путешествий по РФ. Но, думаю, с ней и без этих справятся», — рассуждает Олег.

«О, первая ласточка сокращения госаппарата! Мой бизнес связан с туризмом. Никогда и ни разу эта структура мне не была полезна…» — считает Алтынай.

«Пенсионный фонд бы еще расформировали: всё равно это бюрократическая коррумпированная и бесполезная организация, создающая народу больше проблем, чем решающая их. И дворцы их, понастроенные под офисы по всей России, передали бы под более нужные организации», — предлагает Наталья.

«В России медленно, но идет очищение», — считает Игорь Подольский.

Как сообщало ИА REGNUM, указ об упразднении Ростуризма в целях совершенствования государственного управления в сфере туризма и туристской деятельности, повышения эффективности развития туристской индустрии и оптимизации структуры федеральных органов государственной власти подписал президент России Владимир Путин. Документ 20 октября обнародован на официальном интернет-портале правовой информации.

Курировать направление сферы туризма в правительстве продолжит вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

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