Оренбург, , 13:22 — REGNUM В городе Орске Оренбургской области с 20 октября стоимость поездки в трамвае выросла до 25 рублей, сообщает портал ural56.ru.

Трамвай Дарья Драй © ИА REGNUM

Ранее поездка в этом виде транспорта обходилась в 17 рублей. Рост составил 47%. Стоимость проезда в трамвае маршрутном такси теперь сравнялись.

В муниципальном общественном транспорте действуют льготы по «карте горожанина» или по банковской карте — 23 рубля; студентам — скидка 25%; школьникам - 50%. В сельские поселения расчет производится исходя из 2,5 рубля за км.