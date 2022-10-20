Уфа, 20 октября, 2022, 13:29 — ИА Регнум. В условиях проведения спецоперации на территории б. УССР оглашение вопросов, связанных с проведением частичной мобилизации является информацией, которую враг может использовать в своих целях. Об этом 20 октября заявил председатель государственного собрания БашкирииКонстантин Толкачев, сообщает пресс-служба республиканского парламента.

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Толкачев прокомментировал доклад военного комиссара Башкирии о ходе реализации указа президента России об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации на территории республики.

Он сообщил, что впервые за многие годы депутаты были вынуждены заслушать доклад в закрытом режиме.

«В условиях проведения СВО на [территории б. УССР] оглашение вопросов, связанных с ее проведением — это информация, которую враг может использовать в своих целях. Поэтому, чтобы разговор получился содержательный и откровенный, нам пришлось закрыть его от прессы», — приводит пресс-служба слова Толкачева.

Сообщается, что депутаты глубоко погружены в вопросы мобилизации, они не раз выезжали к местам боевого слаживания, дислокации, получают много обращений от жителей, которые касаются обеспечения мобилизованных и поддержки их семей. Все эти вопросы были адресованы военкому, пояснил Толкачев.

«Получился прямой, честный разговор. Мы попытались совместно выделить основные причины ошибок, совершенных в ходе мобилизации, наметить их решение. Со своей стороны в ближайшее время планируем направить обращение от государственного собрания в адрес министерства обороны, касающееся материально-технической, кадровой и финансовой поддержки военкоматов на местах, несущих основную нагрузку по реализации указа президента России о проведении частичной мобилизации», — пояснил спикер регионального собрания.