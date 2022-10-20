Париж, 20 октября, 2022, 13:21 — ИА Регнум. Для Германии европейская оборона все больше и больше опирается на американскую и израильскую промышленность в союзе с 14 странами НАТО без Франции, передает BFM TV.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Франции

Франция и Германия снова находится в затруднительном положении. Соединенные десятилетиями «браком по расчету», эти две страны, составляющие основу Европы, не могут найти решение энергетическому кризису, необходимое для совместного движения вперед.

Германия решила отложить до января франко-германский совет министров, который должен был состояться 26 октября в Фонтенбло.

Германия решила поставить себя в центр европейской обороны, бесцеремонно оттеснив Францию. Берлин объединил четырнадцать стран-членов НАТО для совместного приобретения средств противовоздушной и противоракетной обороны в рамках инициативы под названием «Щит европейского неба». Франция не будет частью этого нового союза, который, чтобы защитить себя, будет немного полагаться на немецкие системы Iris-T и в основном на израильские Arrow 3.

Как сообщало ИА REGNUM, министр экономики Франции Брюно Ле Мэр представил экономические цели, направленные на замедление инфляции в 2023 году, во время дебатов, посвященных защите бизнеса.