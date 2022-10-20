Москва, 20 октября, 2022, 13:21 — ИА Регнум. Канцлер Германии Олаф Шольц встал на грязную дорогу упрёков в сторону России, сообщил 20 октября замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Медведев

Он написал в личном телеграм-канале, что канцлер Германии Олаф Шольц вслед за «его подругой по правительству» главой МИД Анналеной Бербок «встал на грязную дорогу упрёков нашей страны в использовании голода и энергетики в ходе конфликта».

По словам Медведева, не германскому руководству говорить об этом.

«Пусть лучше вспомнит о периоде нацизма в своем государстве и про 30 миллионов погибших от войны, голода и холода граждан нашей страны», — заявил замглавы Совбеза.