Жуковский район, Калужская область, 20 октября, 2022, 13:25 — ИА Регнум. В Калужской области сотрудниками полиции проводится проверка по факту ДТП, произошедшего в одном из населённых пунктов Жуковского района. По предварительной информации, водитель — жительница соседнего региона, управляя легковым автомобилем, допустила наезд на женщину пешехода, которая от полученных травм скончалась на месте происшествия. Об этом 20 октября сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском областном управлении МВД России.

Главное управление МЧС России по Калужской области Место дорожного происшествия

Обстоятельства ДТП устанавливаются. По результатам проверки будет принято процессуальное решение в соответствии с действующим законодательством.

Между тем, ряд калужских СМИ публикуют подробности смертельного ДТП. Так, по версии «МК-Калуга» заслуженная артистка РФ Анна Большова ночью 14 октября совершила наезд на своём автомобиле Audi на женщину на неосвещённой дороге в деревне Грачевка Жуковского района.