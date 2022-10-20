Сеул, , 13:20 — REGNUM Правительство Южной Кореи призвало КНДР уважать и соблюдать межкорейские договорённости от 19 сентября 2018 года. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства объединения.

Южная Корея Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Таким образом южнокорейская сторона прокомментировала ракетные пуски, артиллерийские стрельбы и авиационные учения, которые Пхеньян проводил в последние дни.

Напомним, что 18 и 19 октября северокорейские военные провели артиллерийские Стрельны, выпустив более 300 снарядов по буферным зонам Жёлтого и Японского морей.

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Говоря о возможных дополнительных недружественных действиях Пхеньяна, представитель министерства отметил, что заинтересованные ведомства ведут тщательное наблюдение за Северной Кореей, сохраняя готовность к любому варианту развития ситуации.