Сеул, 20 октября, 2022, 13:20 — ИА Регнум. Правительство Южной Кореи призвало КНДР уважать и соблюдать межкорейские договорённости от 19 сентября 2018 года. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства объединения.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Южная Корея

Таким образом южнокорейская сторона прокомментировала ракетные пуски, артиллерийские стрельбы и авиационные учения, которые Пхеньян проводил в последние дни.

Напомним, что 18 и 19 октября северокорейские военные провели артиллерийские Стрельны, выпустив более 300 снарядов по буферным зонам Жёлтого и Японского морей.

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Говоря о возможных дополнительных недружественных действиях Пхеньяна, представитель министерства отметил, что заинтересованные ведомства ведут тщательное наблюдение за Северной Кореей, сохраняя готовность к любому варианту развития ситуации.