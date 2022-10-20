Магадан, 20 октября, 2022, 13:16 — ИА Регнум. Зампредседателя комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Анатолий Широков («Единая Россия») от Магаданской области считает, что реализация заложенных в законопроекте о северном завозе механизмов позволит сделать понятной, прозрачной и предсказуемой доставку всего необходимого в районы Крайнего Севера.

Belomortrans.ru Северный завоз

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Законопроект о северном завозе касается 25 регионов РФ.

«Ранжирование грузов, их приоритизация, вкупе с возможностью цифрового сопровождения, при едином морском перевозчике, позволит усилить эффективность и прозрачность системы северного завоза. Такой подход позволит регулировать не только насыщенность грузопотоков, но и их очередность.

Не будет таких ситуаций, когда на рынке в Магадане спрашиваешь: «А лука почему нет?», а тебе отвечают: «Да пароход ещё не подошел». Законопроект неизбежно потянет за собой пересмотр той логистики, которая существует сегодня. Предусмотренные в законопроекте нормы позволят гибко и сфокусировано подходить к вопросам инфраструктурного развития северных территорий и финансовому обеспечению таких проектов. Принимать решения о том, где провести, например, дноуглубление, а где построить мост исходя из того, что эти вложения впоследствии сторицей окупятся при обеспечении северных регионов всем необходимым», — прокомментировал Анатолий Широков в своём телеграм-канале.

Как сообщало ИА REGNUM, регионы Дальнего Востока и Арктики поддерживают проект федерального закона «О северном завозе». Проект федерального закона «О северном завозе» разрабатывался Минвостокразвития по поручению президента России Владимира Путина и под контролем заместителя председателя правительства РФ Юрия Трутнева.