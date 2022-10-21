Ярославль, 21 октября 2022, 11:38 — REGNUM Кресло экс-мэра Ярославля не было муниципальным имуществом. Об этом сообщается в ответе заммэра Ярославля Вячеслава Гаврилова на обращение одного из ярославцев. Ответ опубликован в одном из телеграм-каналов, но в мэрии подтвердили его подлинность.
Напомним, ранее ярославские журналисты обратили внимание на то, что глава подмосковных Люберец Владимир Волков сидит на фотографии в том же кресле, что и во время работы мэром Ярославля. Судя по всему, кресло являлось личной собственностью Волкова. Свою проверку по сообщениям СМИ начала и прокуратура, её выводы пока неизвестны.
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