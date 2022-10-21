Ярославль, 21 октября, 2022, 11:38 — ИА Регнум. Кресло экс-мэра Ярославля не было муниципальным имуществом. Об этом сообщается в ответе заммэра Ярославля Вячеслава Гаврилова на обращение одного из ярославцев. Ответ опубликован в одном из телеграм-каналов, но в мэрии подтвердили его подлинность.

сайт мэрии Ярославля Владимир Волков в рабочем кабинете в мэрии Ярославля

«Все виды основных средств мэрии города Ярославля, в том числе кресла, находятся на балансе МКУ «Административно-хозяйственная служба мэрии города Ярославля». Упомянутое в Вашем письме кресло учреждением не закупалось и на балансе никогда не числилось», — сообщается в ответе мэрии на запрос.

Напомним, ранее ярославские журналисты обратили внимание на то, что глава подмосковных Люберец Владимир Волков сидит на фотографии в том же кресле, что и во время работы мэром Ярославля. Судя по всему, кресло являлось личной собственностью Волкова. Свою проверку по сообщениям СМИ начала и прокуратура, её выводы пока неизвестны.