Макеевка, ДНР, , 13:17 — REGNUM Макеевку Червоногвардейского района Донецкой Народной Республики (ДНР) вновь обстреляли представители ВСУ. Об этом 20 октября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ВСУ (сс) Ministry of Defense of Ukraine

Обстрел со стороны киевских боевиков зафиксирован в 13:03 (совпадает с мск) по направлению населённый пункт Орловка — населённый пункт Макеевка. ВСУ выпустили пять снарядов калибра 155 мм.

О жертвах и пострадавших пока не сообщается.