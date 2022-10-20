Москва, , 13:15 — REGNUM Депутат Госдумы Андрей Гурулёв («Единая Россия») видит перспективы в использовании баркасов на правобережье Днепра.

Андрей Гурулёв Zabkray.er.ru

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«Почему мы уже списали правобережье Днепра? Мы на данном этапе успешно ведём боевые действия, несём противнику серьёзные потери, не даём зайти вглубь нашей территории. Да, можно на других направлениях их прижать хорошенько, но можно и усилить группировку на правобережье», — рассуждает Гурулёв в телеграм-канале.

Понятно, что есть проблемы, но выходы надо искать, убежден парламентарий.

«Не получается с наплавными мостами, давайте баркасов наберём. В 1943-м году вообще по сути вплавь и на лодках форсировали Днепр, если не ошибаюсь, то больше всего званий Героя Советского Союза получили за форсирование Днепра, операция была одной из самых тяжёлых Великой Отечественной войны», — напомнил Гурулёв.