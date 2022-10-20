Москва, , 13:21 — REGNUM Сотни миллиардов долларов российских валютных резервов заморожены, а по сути, украдены Западом. Об этом премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил 20 октября на пленарном заседании форума «Сделано в России».

Михаил Мишустин Иван Шилов, ИА REGNUM

Он отметил, что недружественные страны постарались причинить как можно больший ущерб промышленности и финансовой системе России, запугать деловое сообщество. Для этого вводятся всё новые пакеты санкций.

«Были, говоря по-простому, украдены сотни миллиардов долларов российских валютных резервов. Террористическим атакам подверглась газотранспортная инфраструктура», — сказал Мишустин.

Ранее сообщалось о заморозке примерно $300 млрд российских золотовалютных резервов в рамках санкций.

Запад откровенно игнорирует правила совместной работы, отвергает принципы добросовестной конкуренции. В условиях открытой экономики санкции бьют по самим инициаторам, но это их не останавливает, добавил он.

Читайте также: Мишустин рассказал об изменении географии внешней торговли России