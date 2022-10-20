Пенза, , 13:29 — REGNUM На базе Пензенского краеведческого музея 21 октября открывается передвижная выставка «Донбасс — Пенза: из войны в мир». Об этом сообщает пресс-служба минкультуры Пензенской области.

Встреча беженцев из Донбасса в Пензе Pnzreg.ru

В основу экспозиции легли записанные сотрудниками музея интервью с жителями Донбасса, в которых рассказывается о пережитых событиях глазами непосредственных участников.

Напомним, в августе в литературном музее Пензы выставлялись рисунки детей из Донецкой Народной Республики.

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