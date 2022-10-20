Североморск, Мурманская область, , 13:14 — REGNUM Житель Североморска, уклонявшийся от уплаты алиментов, приговорен к реальному сроку. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Мурманской области.

Алексей Корзухин. Пьяный отец семейства. 1861

«В судебном заседании установлено, что подсудимый злостно уклонялся от уплаты алиментов на содержание малолетней дочери, привлекался к административной ответственности за неуплату денежных средств на содержание ребенка, однако каких-либо мер, направленных на погашение образовавшейся задолженности, сумма которой составила более 49 тыс. рублей, не предпринимал», — сообщает ведомство.

Приговором суда должнику назначено наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселения.

Как сообщало ИА REGNUM, почти 900 калужан привлекли к ответственности за неуплату алиментов.