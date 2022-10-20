Североморск, Мурманская область, 20 октября 2022, 13:14 — REGNUM Житель Североморска, уклонявшийся от уплаты алиментов, приговорен к реальному сроку. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Мурманской области.

Алексей Корзухин. Пьяный отец семейства. 1861
Алексей Корзухин. Пьяный отец семейства. 1861

«В судебном заседании установлено, что подсудимый злостно уклонялся от уплаты алиментов на содержание малолетней дочери, привлекался к административной ответственности за неуплату денежных средств на содержание ребенка, однако каких-либо мер, направленных на погашение образовавшейся задолженности, сумма которой составила более 49 тыс. рублей, не предпринимал», — сообщает ведомство.

Приговором суда должнику назначено наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселения.

Как сообщало ИА REGNUM, почти 900 калужан привлекли к ответственности за неуплату алиментов.