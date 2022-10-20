Вашингтон, 20 октября 2022, 13:14 — REGNUM Представителям Демократической партии необходимо активнее поднимать тему инфляцию в США, заявила спикер палаты представителей страны Нэнси Пелоси в интервью Punchbowl News, которое было опубликовано 19 октября.
Накануне спикер палаты представителей США в эфире MSNBC высказывала обратную точку зрения, отметив, что американских избирателей перед выборами беспокоит прежде всего вопрос доступности абортов.
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С таким заявлением Пелоси выступила в последний отрезок промежуточных выборов в ноябре, на которых доминируют такие темы, как экономика и инфляция. Инфляция росла с тех пор, как в 2020 году началась пандемия COVID-19, что усложнило жизнь потребителям в продуктовом магазине и на заправке.