Вашингтон, , 13:14 — REGNUM Представителям Демократической партии необходимо активнее поднимать тему инфляцию в США, заявила спикер палаты представителей страны Нэнси Пелоси в интервью Punchbowl News, которое было опубликовано 19 октября.

Нэнси Пелоси Gage Skidmore

Накануне спикер палаты представителей США в эфире MSNBC высказывала обратную точку зрения, отметив, что американских избирателей перед выборами беспокоит прежде всего вопрос доступности абортов.

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«Инфляция — это проблема, но она глобальная. Она глобальна … Каков план [республиканцев]? У них ничего нет. Когда вы снижаете безработицу, инфляция растет. … Так что в любом случае [президент Байден] снизил безработицу, сократил ее вдвое», — подчеркнула Пелоси.

«Инфляция есть, но она глобальная и не такая сильная, как в некоторых странах. Мы должны в ближайшие три недели говорить о ней активнее. Думаю, мы в отличной форме. Другие люди не хотят в это верить», — добавила она.

С таким заявлением Пелоси выступила в последний отрезок промежуточных выборов в ноябре, на которых доминируют такие темы, как экономика и инфляция. Инфляция росла с тех пор, как в 2020 году началась пандемия COVID-19, что усложнило жизнь потребителям в продуктовом магазине и на заправке.