Кишинёв, 20 октября, 2022, 13:14 — ИА Регнум. Премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица не собирается «держаться за кресло», но пока не планирует уходить в отставку. Об этом она заявила на телеканале Jurnal TV.

Privesc.Eu Moldova Наталья Гаврилица

«Пока я верю, что у меня есть энергия, силы, навыки, результаты, чтобы сделать жизнь граждан лучше, я готова работать со всем своим рвением», — сказала премьер-министр.

Она заявила, что решать о том, когда менять правительство, должно парламентское большинство. Гаврилица также обвинила тех, кто требует её отставки в «интригах».

Напомним, правительство Гаврилицы начало работать в августе 2021 года. Уже осенью уровень жизни в Молдавии начал падать: стали расти цены на топливо, газ, услуги ЖКХ и продукты. В оппозиции обвиняют правительство в некомпетентности. В Кишинёве с 18 сентября идёт протестная акция, на которой требуют отставки правительства и президента.