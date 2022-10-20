Москва, , 13:14 — REGNUM Из-за короткого замыкания в электрооборудовании из одной из расположенных в центре Москвы школ было эвакуировано более 500 человек. Об этом 20 октября сообщил представитель экстренных служб столицы России.

Эвакуация Цитата из к/ф «Извержение». реж Ли Хэ-джун, Ким Бён-со. 2019. Южная Корея

«Произошло короткое замыкание в электрооборудовании Инженерной школы №1581», — приводит его слова РИА Новости.

Также представитель московских экстренных служб уточнил, что из соображений безопасности из образовательного учреждения эвакуировали 481 ребенка и 31 преподавателя, и добавил, что в результате происшествия никто не пострадал.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне в Белгороде произошло отключение трансформатора на подстанции «Южная».