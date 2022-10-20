Москва, 20 октября, 2022, 13:10 — ИА Регнум. Министр иностранных дел России Сергей Лавров 24 октября проведёт встречу с участниками международного дискуссионного клуба «Валдай». Об этом 20 октября заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

Mid.ru Сергей Лавров

Она сообщила, что Лавров проведёт отдельную встречу с участниками клуба «Валдай» 24 октября в 16:30 мск.

По её словам, в ходе беседы глава министр «изложит актуализированные оценки основных тенденций развития глобальной обстановки», в также ответит на вопросы участников, среди которых будут российские и зарубежные эксперты в области внешней политики и международных отношений.

Мероприятия в рамках XIX ежегодного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай» пройдут с 24 по 27 октября в Москве.

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