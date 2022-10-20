Москва, 20 октября, 2022, 13:10 — ИА Регнум. Введение в четырёх регионах военного положения говорит о серьёзности намерений России отстоять свою территориальную целостность и стратегическую стабильность. Указы, подписанные президентом Владимиром Путиным, сформировали круг обязанностей органов власти во всех без исключения субъектах страны, написал в своём телеграм-канале член Совета Федерации от Сахалина, председатель комитета по международным делам Григорий Карасин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

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«Принятые документы ориентируют российское общество и всех граждан на ответственность и собранность в непростой обстановке противостояния с враждебными России силами. На вчерашнем заседании Совета Федерации подчёркивалось, что все акценты расставлены чётко, у властных структур в регионах появилась понятная юридическая основа для последовательных действий.

Решения президента заметно отрезвили наших недругов», — отметил сенатор.

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине в рамках введённого президентом России Владимиром Путиным в большинстве регионов уровня базовой готовности усилят охрану общественного порядка, военных объектов, предприятий жизнеобеспечения, транспорта, коммуникаций и связи, энергетики.