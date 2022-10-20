Москва, 20 октября, 2022, 13:08 — ИА Регнум. Продолжать борьбу за право инвалидов бесплатно ставить машину на всех платных парковках, а не только на специальных местах, намерены депутаты Госдумы от ЛДПР, сообщил замглавы фракции в Госдуме Ярослав Нилов.

Платная парковка

«Борьбу за свободную парковку для инвалидов продолжим. У «особенных» людей должно быть право особенной парковки — везде, где им может понадобиться. И совершенно бесплатно», — отметил Нилов в телеграм-канале.

Кто-то считает, что несколько мест рядом с соцучреждениями — вполне достаточно для тех, чьи возможности и так уже ограничены, в реальности инвалидам и тем, кто их перевозит, регулярно приходится тратить время на поиски этих мест или дополнительно платить, если они уже заняты, указал парламентарий.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Госдума накануне отклонила законопроект, позволяющий инвалидам бесплатно парковать свои автомобили не только на специально выделенных для этого местах, но и на любых местах для платной парковки.