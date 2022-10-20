Улан-Удэ, 20 октября, 2022, 13:07 — ИА Регнум. Призванный в рамках частичной мобилизации житель Бурятии Дмитрий Сидоров погиб на территории бывш. УССР. Информацию об этом подтвердили в администрации села Илька Заиграевского района, сообщает РБК.

Иван Шилов ИА REGNUM Мобилизация

Погибшему было 23 года. Его мобилизовали 22 сентября по повестке. По данным властей села, Дмитрий Сидоров служил водителем 36-й отдельной Краснознаменной мотострелковой бригады.

«Дмитрий погиб 4 октября 2022 года при исполнении воинского долга во время проведения специальной военной операции на территории [б. УССР]», — цитирует портал сельской администрации.

Прощание с военнослужащим состоится 21 октября в его родном селе.

Как сообщало ИА REGNUM, часть мобилизованных жителей Бурятии в настоящее время проходит подготовку на полигоне в Запорожской области. Накануне, 20 октября с ними встретился глава республики Алексей Цыденов, проверив условия их пребывания.