Мобилизованный из Бурятии погиб в ходе СВО
Улан-Удэ, 20 октября, 2022, 13:07 — ИА Регнум. Призванный в рамках частичной мобилизации житель Бурятии Дмитрий Сидоров погиб на территории бывш. УССР. Информацию об этом подтвердили в администрации села Илька Заиграевского района, сообщает РБК.
Погибшему было 23 года. Его мобилизовали 22 сентября по повестке. По данным властей села, Дмитрий Сидоров служил водителем 36-й отдельной Краснознаменной мотострелковой бригады.
«Дмитрий погиб 4 октября 2022 года при исполнении воинского долга во время проведения специальной военной операции на территории [б. УССР]», — цитирует портал сельской администрации.
Прощание с военнослужащим состоится 21 октября в его родном селе.
Как сообщало ИА REGNUM, часть мобилизованных жителей Бурятии в настоящее время проходит подготовку на полигоне в Запорожской области. Накануне, 20 октября с ними встретился глава республики Алексей Цыденов, проверив условия их пребывания.