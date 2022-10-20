Москва, 20 октября, 2022, 13:07 — ИА Регнум. В ходе боевых действий на николаево-криворожском направлении за сутки было уничтожено более 200 боевиков ВСУ, сообщили 20 октября в Министерстве обороны России.

Иван Шилов ИА REGNUM Военная операция

«В ходе боевых действий на данном (николаево-криворожском) направлении за сутки было уничтожено более двухсот [киевских] военнослужащих, 14 танков, 16 боевых бронированных машин и 7 автомобилей», — сообщили в Минобороны.

Также сообщается, что в качестве трофеев захвачено два танка, одна боевая машина пехоты и установка разминирования УР-77. Восемнадцать боевиков ВСУ сдались в плен.